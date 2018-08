Lula will Brasilien nach dem Absturz wieder zu alter Größe führen. In seiner Amtszeit von 2003 bis 2010 sprudelte der Ölpreis, Lula wurde in Davos von den Wirtschaftsgrößen gefeiert, der frühere Schuhputzer begeisterte die Welt mit linker pragmatischer Politik, Millionen Menschen wurden mit Programmen wie Bolsa Familia oder Minha Casa aus der Armut geholt und bekamen würdige Häuser. Das haben ihm viele nicht vergessen - und halten ihm daher die Treue, aber das Denkmal Lula ist ziemlich gebröckelt.



Denn in seiner Amtszeit entstand auch ein fast alle Parteien umfassendes Korruptionsnetzwerk bei Auftragsvergaben - dessen Folgen im Lava-Jato-Skandal mit hunderten Anklagen gipfelten. Bis Mitte September soll eine Entscheidung fallen, ob Lula doch noch antreten darf - die PT-Chefin Gleisi Hoffmann dankt Schulz für die Solidarität - man will mit den Besuchen Druck aufbauen. "Brasilien ist das einzige Land in der Welt, in dem ein Gefängnis in einer Provinzhauptstadt mehr international hochrangige Besucher sieht als der Präsidentenpalast", sagt Lulas früherer Außenminister Celso Amorim mit Blick auf Lula und Präsident Temer, der kaum Besuch von Staatschefs bekommt.