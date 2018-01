"Was war der größte Mist, den Sie als Jugendlicher gebaut haben?" - Den größten will Schulz nicht ausplaudern vor allen im Internet, aber den zweitgrößten: "Mitten in einer durchzechten Nacht hab ich mal ein Paket Waschpulver ins Freibad geschüttet.", gesteht Schulz. "Wie sind Sie denn nachts ins Freibad gekommen? Sind Sie eingebrochen?" Der 26jährigen Beauty-Videobloggerin Nihan Sen bleibt vor Staunen der Mund offen. "Bin über‘n Zaun geklettert.", so Schulz. Als dann auch noch die Polizei kam, sei er schnell genug gewesen.

Die Jugend von heute steigt nicht mehr nachts in Freibäder ein, sie interviewt Kanzlerkandidaten. Mitte August war schon Angela Merkel beim Internet zu Gast, das YouTube-Video mit ihr wurde mehr als 1,7 Millionen Mal angeklickt. Für Schulz gelten die gleichen Regeln: Vier Webstars interviewen den Kanzlerkandidaten hintereinander, die Netzgemeinde darf auch ein paar Fragen einstreuen und das einstündige Format wird live bei YouTube übertragen.