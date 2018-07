Martin Schulz (SPD) hält Transitzentren für übertrieben. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Der frühere SPD-Chef Martin Schulz hält die von der Union angestrebte Schaffung von Transitzentren für Flüchtlinge an der Grenze zu Österreich für übertrieben. Es gehe um "Peanuts-Zahlen von Flüchtlingen in einer Peanuts-Frage", sagte er. "Ich glaube nicht, dass es Transitzentren geben wird", sagte er.



Schulz würde sich erst gar nicht auf die Debatte einlassen. "Der Koalitionsvertrag ist willkürlich ergänzt worden von irgendeiner spinnertisierten Idee, die der Herr Söder hatte, damit er ein Thema in seinem Landtagswahlkampf hat."