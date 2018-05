Ein politischer Mottowagen mit der Figur von Martin Schulz. Quelle: Marcel Kusch/dpa

In den Karnevalshochburgen sind die Rosenmontagszüge gestartet. Viele Narren waren schon früh unterwegs, um sich die besten Plätze am Zugweg zu sichern. In Köln, Düsseldorf und Mainz werden jeweils mehrere 100.000 Zuschauer erwartet.



Beliebte Themen der Persiflage-Wagen sind 2018 die Groko-Verhandlungen und US-Präsident Donald Trump. Am aktuellsten sind wieder die Wagen aus Düsseldorf: Da dreht sich Noch-SPD-Chef Martin Schulz unter dem Motto "Selber Schulz!" durch den Fleischwolf.