Ob es dabei bleibt, ist laut Schulz aber offen. Der Fragenkatalog, die Themen und der heute im Präsidium verabredete Zeitplan seien "ein Entwurf". In den vier Dialogforen mit Parteimitgliedern, die die Partei zur Aufarbeitung des Wahlergebnisses bislang veranstaltet hat, sei "ganz klar" mehr Beteiligung der Mitglieder verlangt worden. Viele hätten sich beschwert, dass ihre Anliegen von der Parteiführung nicht ernst genommen würden. "Wir brauchen mehr Debatten- und Beteiligungskultur", sagte Schulz. Durch Onlineforen sollen sich künftig all diejenigen, die abends keine Zeit für die Sitzung des Ortsvereins haben, trotzdem in der Partei engagieren können. Vor allem Frauen will Schulz motivieren. Er will zudem einen Ostbeauftragten benennen, weil die Ergebnisse der Partei in den neuen Bundesländern besonders schlecht sind.