Über die Maßnahmen für saubere Luft in Städten wird gestritten. Quelle: Bernd Weissbrod/dpa

Im Streit um technische Nachrüstungen von Dieselautos dringt die neue Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) auf baldige Spitzengespräche von Bundesregierung und Autobauern.



Es sei absehbar, dass die bisher beschlossenen Maßnahmen für saubere Luft in Städten nicht ausreichten, um EU-Grenzwerte einzuhalten. Das schrieb sie laut der dpa in einem Brief an Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Justizministerin Katarina Barley (SPD).