Bundesumweltministerin Svenja Schulze.

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Das Klimakabinett der Bundesregierung ist am Abend in Berlin ohne Entscheidung auseinandergegangen. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, es habe eine sehr intensive Diskussion gegeben über einen CO2-Preis und das gesamte geplante Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz. "Es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben."



Es bleibe beim Zeitplan, dass am 20. September das komplette Paket im Klimakabinett verabschiedet werden solle, sagte Schulze.