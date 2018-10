Generell will das Umweltministerium den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln umwelt- und naturverträglicher gestalten. In Zulassungsverfahren und Zulassungspraxis von Pestiziden soll der Insektenschutz gestärkt werden. Zulassungen könnten dann nur noch erteilt werden, wenn entsprechende Schutzflächen für Biodiversität ausgewiesen werden. Auch Gewässerrandstreifen sollen besser geschützt werden. Weitere Maßnahmen sollen die Lichtverschmutzung eindämmen.



Das "Aktionsprogramm Insektenschutz" wurde im Koalitionsvertrag vereinbart. Schulzes Maßnahmenkatalog muss noch vom Kabinett gebilligt werden. Außerdem will die Ministerin in Diskussionsveranstaltungen und einem wöchentlichen "Online-Dialog" Vorschläge und Kommentare der Bürger sammeln, die ebenfalls in den Maßnahmenkatalog einfließen sollen.