Absperrung am Brüsseler Bahnhof. Quelle: Sylvain Plazy/AP/dpa

Ein Mann hat an einem Brüsseler Fernbahnhof mit einer Waffe auf den Boden geschossen und eine Panik ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Der Verdächtige sei geflohen. Das teilten die Behörden mit. Ein Zeuge will einen Streit unter vier Personen gesehen haben.



Eine Patronenhülse sei gefunden worden, teilten die Behörden weiter mit. Teile des großen Fernbahnhofs, an dem auch Thalys-Züge und ICEs auf dem Weg von Deutschland nach Frankreich halten, war zwischenzeitlich gesperrt.