Ein vermummter Demonstrant wirft eine Benzinbombe.

Quelle: Vincent Thian/AP/dpa

Nach einem Schuss auf einen jungen Demonstranten in Hongkong hat sich die Wut der regierungskritischen Demonstranten in neuer Gewalt entladen. Am Morgen kam es zu Straßenschlachten in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Die Protestler warfen Benzinbomben und errichteten Straßenblockaden. Die Polizei setzte Tränengas ein. An den neuen Demonstrationen nahmen Tausende Menschen teil.



Der 18 Jahre alte Schüler war am Dienstag von einem Polizisten angeschossen worden. Sein Zustand ist stabil.