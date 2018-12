Einsatzkräfte der Polizei in Rosa.

Quelle: Steffen Ittig/News5/dpa-Zentralbild/dpa

Bei einem Schusswechsel mit der Polizei ist ein Mann in Thüringen tödlich verletzt worden. Der 28 Jahre alte Mann habe beim Vorfall in dem Ort Rosa zuvor seine Ex-Freundin und den Vater einer Freundin der Frau bedroht, teilte die Polizei mit.



Der Mann eröffnete am Samstagabend auf offener Straße in Rosa unvermittelt das Feuer auf die herbeigerufenen Polizisten. Daraufhin soll ein Beamter den Mann mit einem Schuss so schwer verletzt haben, dass er wenig später in einer Klinik starb.