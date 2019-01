Das hängt vom verwendeten Kassenterminal und dessen Anbindung ab. Übertragen Zahlungsterminals per WLAN, ist es in der Vergangenheit durchaus des Öfteren zu Angriffen gekommen. Dabei wurden die Zahlungsinformationen inklusive PIN von Online-Kriminellen abgefangen und anschließend für eigene Einkäufe mit Zustellungen an Tarnadressen oder für Überweisungen auf sogenannte Verschleierungskonten genutzt. Bei der Zahlung per Karte und PIN an Kassenterminals mit LAN-Anbindung besteht dieses Risiko nicht. Ebenso ist das Zahlen per Karte und Unterschrift ziemlich sicher.