Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Archivbild

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat Griechenland Hilfe beim Grenzschutz angeboten. Zum Abschluss seines zweitägigen Besuchs in Athen sagte der CSU-Politiker, Deutschland wolle sich beim Schutz der EU-Außengrenzen und beim personellen Ausbau der europäischen Grenzschutzagentur Frontex noch mehr engagieren.



Dabei betonte Herrmann erneut die Bedeutung des griechischen Grenzschutzes für Deutschland und Europa: "Niemand will, dass sich in Deutschland eine Situation wie im Jahr 2015 wiederholt."