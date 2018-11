US-Soldaten werden auf den Grenzeinsatz vorbereitet. Quelle: Airman 1st Class Zoe M. Wockenfu/U.S. Air Force/dpa

Die USA werden wegen der nahenden Migranten-Karawane bis zu 15.000 Soldaten an die mexikanische Grenze verlegen. Das kündigte Präsident Donald Trump an. "Wir werden hochgehen auf zwischen 10 und 15.000 Militärbedienstete" zusätzlich zu Grenzschutz, Einwanderungs- und Zollbeamten, sagte er.



Damit solle verhindert werden, dass die Migrantengruppe aus Mittelamerika in die USA gelange. Die USA würden vorbereitet sein und die Migranten würden nicht in sein Land kommen, sagte er.