Aktivist Ray Wong bekommt einen Flüchtlingsstatus in Deutschland.

Quelle: Alex Hofford/EPA/dpa

China hat der Bundesregierung eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes vorgeworfen. Der Sprecher des Außenministeriums, Lu Kang, übte scharfe Kritik an der Anerkennung von zwei Hongkonger Aktivisten als Flüchtlinge in Deutschland.



Deutschland solle die "Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz in Hongkong" respektieren, sagte Lu Kang. "Deutschland muss aufhören, sich in irgendeiner Form in Hongkongs Angelegenheiten und in Chinas Angelegenheiten einzumischen."