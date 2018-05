Strand in der thailändischen Andamanensee: Tagestouristen sind auf Ko Similan auch künftig willkomen, nur übernachten darf man nicht mehr.

Auf der thailändischen Ferieninsel Ko Similan sind künftig keine Übernachtungen mehr erlaubt. Die kleine Insel an Thailands Westküste in der Andamanensee darf nur noch von Tagestouristen betreten werden. Damit wollen die Behörden Umweltschäden verhindern.



Der Chef der zuständigen Meeresschutzbehörde, Thon Thamrongnawasawat, begründete das Verbot mit einer "überwältigenden Zahl" an Touristen, die inzwischen auf die Insel wollten. Bislang galt Ko Similan unter Touristen als Geheimtipp.