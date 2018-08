Pflegehelferschüler erhalten Schutz vor Abschiebung. Archiv Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will abgelehnte Asylbewerber, die eine Ausbildung in Pflegeberufen machen, besser vor Abschiebungen schützen. Er sieht darin jedoch keinen "Spurwechsel", wie von anderen Parteien gefordert.



Gegenüber "Die Welt" begründete Herrmann seinen Schritt mit dem Arbeitskräftebedarf. "Deshalb haben wir den Ausländerbehörden gerade Regelungen an die Hand gegeben, durch die auch Pflegehelferschüler vor der Abschiebung geschützt werden." Dies gelte ab sofort.