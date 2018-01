Containerschiff im Hafen von Los Angeles. Archivbild Quelle: Michael Nelson/EPA/dpa

US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross hat die US-Strafzölle auf Waschmaschinen und Solarpaneele verteidigt. "Handelskriege werden jeden Tag ausgefochten. Jeden Tag verletzen verschiedene Parteien die Regeln und ziehen einen unerlaubten Vorteil daraus", sagte Ross am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Jetzt besetzen die US-Truppen ihre Verteidigungsmauern."



Ross kündigte weitere Schutzmaßnahmen an, etwa im Stahlsektor, wo auch deutsche Unternehmen betroffen sein könnten.