Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten beim Onlinehandel.

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Online-Geldtransfers in Europa sollen nach dem Willen der EU-Kommission künftig sicherer werden. Demnach sollen in Zukunft etwa beim Zugriff auf Online-Konten oder bei Internet-Überweisungen mindestens zwei unabhängige Sicherheitsschritte erforderlich werden, wie die Behörde in Brüssel mitteilte.



Dies können eine Karte oder ein Mobiltelefon kombiniert mit einem Passwort oder PIN-Code sein. Allerdings sind eine Reihe von Ausnahmen vorgesehen, etwa bei Zahlungen geringer Summen.