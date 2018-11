Berliner Weihnachtsmarkt wird gegen Terroranschläge abgeriegelt.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Zwei Jahre nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche wird dieser jetzt mit schweren Sperren abgeriegelt. An den Längsseiten des Breitscheidplatzes werden Gitterkörbe aufgebaut und miteinander verschraubt.



In die Gitterkörbe kommen mit Sand gefüllte Kunststofftaschen, die Fußgängerzugänge werden mit Pollern versperrt. Diese Kombination aus Absperrungen soll laut Senat einen "einzigartigen Zufahrtsschutz" gegen Terroranschläge mit Lastwagen bieten.