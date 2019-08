Die Bundeswehr könnte auch am Golf zum Einsatz kommen. Archivbild

Quelle: Gero Breloer/dpa

Trotz der klaren Absage von Außenminister Heiko Maas (SPD) an eine US-geführte Militärmission geht die Debatte über die Entsendung der Bundeswehr in die Straße von Hormus weiter.



Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen wirbt für einen eigenständigen europäischen Einsatz mit deutscher und französischer Beteiligung zum Schutz von Handelsschiffen in der strategisch bedeutsamen Meerenge - parallel zu der US-Operation "Sentinel" (Wache). Maas hatte eine Bitte der US-Regierung abgeschlagen.