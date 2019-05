Eva Högl und Horst Seehofer sind nicht einer Meinung. Archivbild.

Die SPD-Fraktion will nicht zulassen, dass der Verfassungsschutz weitgehende Rechte zum Ausspähen von Journalisten bekommt. Fraktionsvize Eva Högl kündigte Widerstand gegen die von Innenminister Horst Seehofer geplante Novelle des Verfassungsschutz-Gesetzes an.



"Das Gesetz wird so auf keinen Fall kommen, jedenfalls nicht mit uns", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Reporter ohne Grenzen" hatte kritisiert, Seehofers Reform hebele das Redaktionsgeheimnis aus.