Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Archivbild

Quelle: Harald Tittel/dpa

Werbung für Schönheitsoperationen, die sich "ausschließlich oder überwiegend" an Jugendliche richtet, sollte nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verboten werden. Ein solches Verbot wäre "praktizierter Jugendschutz", sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel".



"Das Signal unserer Gesellschaft an junge Menschen muss sein: Du bist ok, genauso wie Du bist." Durch Werbung für Schönheits-OPs würden Jugendliche unter Druck gesetzt, ihr Aussehen durch operative Eingriffe zu verändern.