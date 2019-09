Autofahrer mit Zigarette am Steuer. Ilustration

Quelle: Peter Steffen/dpa

Mehrere Bundesländer fordern ein Rauchverbot in Autos, wenn Kinder und Schwangere darin sitzen. Eine entsprechende Gesetzesinitiative wollen Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein am Freitag in den Bundesrat einbringen.



"Gerade Kinder tragen eine Reihe gesundheitlicher Folgen vom Passivrauchen davon", sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Sollte die Initiative Erfolg haben, drohen bei Verstößen künftig Bußgelder von 500 bis 3.000 Euro.