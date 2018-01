Ähnlich schildert es Kristin Langer, die für die Initiative "Schau hin! Was dein Kind mit Medien macht." als Mediencoach tätig ist. Von Cybermobbing betroffene Kinder und Jugendliche seien oft in außergewöhnlicher Bedrängnis und Not. "Wenn sie nun erleben, dass Eltern und Lehrer ohne ihr Einverständnis Entscheidungen treffen, macht es die Lage unter Umständen noch schlimmer", so Langer.