Die Staats- und Regierungschefs der EU trafen sich in Brüssel.

Quelle: Stephanie Lecocq/EPA POOL/AP/dpa

Die EU-Staaten haben - wie geplant - ein Reformpaket zum Schutz der Eurozone vor künftigen Finanzkrisen verabschiedet. Im Zentrum steht die Stärkung des Euro-Rettungsschirms ESM, der Hilfskredite an pleitebedrohte Staaten vergibt.



Im Detail soll der ESM künftig nicht erst in äußerster Not, sondern schon früher einschreiten können. Damit soll verhindert werden, dass kleine Probleme zu großen Krisen werden. Zudem soll er Hilfsprogramme stärker selbst managen und auch bei Bankenpleiten zum Einsatz kommen.