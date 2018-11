Justizministerin Katarina Barley spricht im Bundestag. Archivbild

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen an diesem Sonntag hat Justizministerin Katarina Barley beklagt, dass Frauen oft nicht genug Unterstützung finden. "Zu wenige von Gewalt betroffene Frauen suchen Hilfe und wenn sie es doch tun, bekommen sie oft zu wenig davon", schreibt die SPD-Politikerin in einem Gastbeitrag für die "Rhein-Neckar-Zeitung".



Nach Zahlen des BKA versucht im Schnitt jeden Tag ein Mann in Deutschland, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten.