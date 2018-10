Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton. Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Die US-Regierung stellt alle internationalen Abkommen auf den Prüfstand, die anderen Staaten eine Verurteilung der USA am Internationalen Gerichtshof ermöglichen. Das kündigte der Nationale Sicherheitsberater John Bolton an.



Präsident Donald Trump habe bereits den Rückzug aus einem Zusatzprotokoll des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen beschlossen. Die USA werden nicht dabei zuschauen, "wie haltlose Klagen aus politischen Motiven gegen uns vorgebracht werden", so Bolton.