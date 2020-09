Uigurisches Sicherheitspersonal vor einer Moschee in Kaschgar.

Quelle: Ng Han Guan/AP/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Asylanträge von Chinesen, vor allem von Uiguren, in Deutschland hat sich mehr als verdoppelt. 2019 stellten 962 Menschen aus China in Deutschland ein Schutzgesuch, 2018 waren es noch 447, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.



Besonders deutlich sei der Anstieg bei den Uiguren, die in China zunehmend unterdrückt werden: 2018 beantragten noch 68 Uiguren Asyl, 2019 waren es 193. Im Vergleich zu anderen Chinesen hätten sie eine sehr hohe Chance auf Asyl.