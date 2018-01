US-Flaggen vor dem Kapitol in Washington. Quelle: J. David Ake/AP/dpa

200.000 Salvadorianer, die mindestens seit 17 Jahren in den USA leben, sollen das Land verlassen. Die Trump-Regierung hob den Schutzstatus für diese Bevölkerungsgruppe auf, der ihr nach einer Serie von Erdbeben in der Heimat 2001 gewährt worden war.



Die Salvadorianer müssen nun bis September 2019 die USA verlassen. In El Salvador sind die Schäden der Erdbeben zwar mittlerweile beseitigt, doch das Land ist bitterarm und wird von blutigen Bandenkriegen erschüttert.