Am Ende des Tages kehrt Ludwig Weiß mit seiner Gruppe meist in eine der Almwirtschaften unterhalb am Berg ein. Beim Weißbier und bei der Brotzeit spürt man erst so richtig, was man geschafft hat, wie hart die Arbeit am Berg war. Aber gelohnt hat sie sich, die Hilfe für den Bergwald in Wertach - da sind sich alle einig.