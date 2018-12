Winfried Kretschmann fordert den Ausstieg aus der Kohlekraft.

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht das größte Versäumnis der schwarz-roten Koalition in Berlin beim Klimaschutz. Deutschland sei "von der Lokomotive zum Nachzügler geworden, der seine eigenen Klimaziele reißt", sagte er.



Am wichtigsten sei es, aus der Kohlekraft auszusteigen und den europäischen Handel mit CO2-Emissions-Zertifikaten "scharf zu stellen". Nur wenn Verschmutzung Geld koste, gebe es einen Anreiz, "in umweltschonende Kraftwerke zu investieren".