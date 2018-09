Lego machte 2017 deutlich weniger Gewinn. Archivbild Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Beim dänischen Bauklötzchen-Riesen Lego läuft es nicht mehr so spielerisch leicht wie zuletzt. Der Nettogewinn ging im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf rund 1,05 Milliarden Euro zurück.



Zum ersten Mal seit 13 Jahren sank der Umsatz auf nun 35 Milliarden Kronen, wie das Spielwarenhersteller mitteilte. 2017 sei ein Jahr mit vielen Herausforderungen gewesen, erklärte Lego-Chef Niels Christiansen. Vor allem in Nordamerika und in Europa verkaufte der Marktführer weniger.