Das brennende Krematorium in Schwäbisch Hall.

Quelle: Koss/SDMG/dpa

Ein großes Feuer hat in einem Krematorium in Baden-Württemberg gewütet und einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Der Brand in dem Gebäude an einem Friedhof in Schwäbisch Hall war am Mittwochabend ausgebrochen. Die genaue Ursache für das Feuer ist laut Polizei noch unklar.



Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Bis in die Morgenstunden mussten noch einzelne Glutnester gelöscht werden. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt. Das Krematorium wird von einem privaten Unternehmen betrieben.