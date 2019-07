Es gebe eine Vielzahl von Menschen im traditionellen SPD-Milieu, denen man sagen müsse, dass Fairness und Gerechtigkeit auch etwas mit Wachstum und wirtschaftlicher Entwicklung zu tun haben. "Das hat die FDP zwar immer gesagt, nur im alten Parteiensystem ist es ihr nicht so richtig abgenommen worden. Deshalb müssen wir noch viel stärker diese Rolle übernehmen."



In der zunehmend polarisierten politischen Landschaft mit immer hitziger geführten Debatten muss sich die FDP aus der Sicht von Buschmann als Kraft der "radikalen Vernunft" profilieren. "Wir haben völlig aufgekratzte Debatten und harte Polarisierungen in fast allen Gesellschaften des Westens, auch bei uns, die dazu führen, dass sich nur noch schwer Gestaltungsmehrheiten finden lassen", sagte er. Es würden auch gezielt Kampagnen gefahren. "Das ist das Gegenteil von vernünftig oder erwachsen. Deshalb muss die FDP die Gegenkraft sein."