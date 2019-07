Holger Bingmann ist Präsident des BGA. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/ZB/dpa

Deutschlands Exporteure rechnen wegen internationaler Handelskonflikte und politischer Unsicherheiten 2019 mit einem deutlich schwächeren Wachstum. "Wir gehen davon aus, dass das Exportvolumen in diesem Jahr um 1,5 Prozent steigt", sagte Holger Bingmann, Präsident des Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). 2018 gab es noch ein Plus von drei Prozent.



Ein Wachstum von 1,5 Prozent sei aber angesichts der aktuellen Lage auf dem Weltmarkt "eine gute Nachricht", so Bingmann.