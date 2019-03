Suche nach Rebecca

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Die Berliner Polizei setzt ihre Suche nach Rebecca fort. Die 15-Jährige war vor mehr als zwei Wochen, am Morgen des 18. Februar, verschwunden. Die Kriminalpolizei geht mittlerweile davon aus, dass Rebecca umgebracht wurde, und hat ihren Schwager im Verdacht. Der Mann sitzt in U-Haft und schweigt zu den Vorwürfen.



Sein Auto wurde nach dpa-Informationen aus Ermittlerkreisen am 18. Februar auf der Autobahn von Berlin ins südöstliche Brandenburg von einem Kennzeichenerfassungssystem registriert.