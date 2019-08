Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Archivbild

Quelle: Holger Hollemann/dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will das Bewerberduo um den SPD-Vorsitz, Gesine Schwan und Ralf Stegner, nicht wählen. Dies sagte Weil bei einer Veranstaltung in Emden.



Nach Informationen der dpa aus Parteikreisen wollen Schwan und Stegner für den Vorsitz der Sozialdemokraten kandidieren. Schwan sagte, beide wollten sich am Freitag dazu äußern. Die 76-Jährige ist die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Stegner ist stellvertretender Parteivorsitzender.