Der umstrittene Paragraf 219a belastet die Koalition. Archivbild.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Der Versuch, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche gegen den Willen der Union zu streichen, ist vorerst gescheitert. Im Bundestag wurde ein entsprechender Antrag der FDP in die Ausschüsse überwiesen.



Die FDP hatte eine sofortige Abstimmung verlangt, was Union und SPD jedoch verhinderten. Die Koalition hatte sich darauf geeinigt, dass das Werbeverbot bestehen bleibt. Aber es soll klarer geregelt werden, in welchem Rahmen Ärzte und Kliniken über Abtreibungen informieren dürfen.