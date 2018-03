Der Strafgesetzbuch-Paragraf 219a ist umstritten. Quelle: Boris Roessler/dpa

In der Unionsfraktion des Bundestags regt sich Widerstand gegen einen SPD-Vorstoß, der das Werbeverbot für Abtreibungen aufheben will.



Der familienpolitische Fraktionssprecher Marcus Weinberg warf der SPD stilloses Verhalten vor: "Die SPD hat in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen Gesetzentwurf mit Maximalforderung eingebracht, der die Union in einer ihrer Grundüberzeugungen vor den Kopf stößt", sagte der CDU-Politiker im "Spiegel". Auch andere Parteikollegen kritisierten das Vorgehen.