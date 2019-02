Information zu Schwangerschaftsabbrüchen. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ist nach einem zwischenzeitlichen Anstieg wieder leicht gesunken. Sie liegt aber weiter bei mehr als 100.000. Rund 101.000 Eingriffe wurden im vergangenen Jahr gemeldet, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Dies sei ein Rückgang um 0,2 Prozent.



In Deutschland hatten sich jahrelang immer weniger Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden, 2017 war die Zahl dann erstmals wieder angestiegen.