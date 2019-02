Schwanitz gewinnt EM-Probe

Christina Schwanitz

Quelle: Reuters

Kugelstoßerin Christina Schwanitz ist für die Hallen-EM in Glasgow (1. bis 3.März) bestens gerüstet. Beim 14.Internationalen Meeting in Düsseldorf gewann sie mit 19,14 Metern vor der Schwedin Fanny Roos (18,47 Meter) und der Ungarin Anita Marton (18,34 Meter).



"Ich hoffe, in Glasgow läuft es bei mir etwas runder", erklärte die Weltranglisten-Erste, die am vorigen Wochenende bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig 19,54 Meter erzielte. Schwanitz konnte sich mit ihrem Erfolg in Düsseldorf den Gesamtsieg bei der dritten Auflage der IAAF World Indoor Tour sichern.