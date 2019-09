Bienen

Ein angriffslustiger Bienenschwarm hat in Indien für eine stundenlange Flugverzögerung gesorgt. Der Schwarm landete laut Behörden kurz vor dem Start in der indischen Metropole Kolkata auf der Scheibe eines Cockpits. Das Bodenpersonal versuchte, die Bienen zu verscheuchen. Doch die Insekten griffen an und stachen das Bodenpersonal.



Anschließend rückten mehrere Löschfahrzeuge an. Nach ihrem Einsatz war die Cockpit-Scheibe endlich wieder frei, wie Flughafenvertreter Kaushik Bhattcharya sagte.