Die ÖVP und die Grünen haben sich in Österreich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Der alte und womöglich neue Bundeskanzler Sebatsian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler von den Grünen ließen vor Reportern teilten am Mittwochabend mit, dass sie ein Regierungsprogramm ausgearbeitet hätten, das sie am Donnerstag vorgestellen wollen.



Die neue Regierung könnte bereits nächste Woche ihre Arbeit aufnehmen. Das Übereinkommen muss am Samstag noch vom Bundeskongress der Grünen abgesegnet werden. Eine schwarz-grüne Regierung wäre in Österreich auf Bundesebene eine Premiere.