FW-Chef Hubert Aiwanger und Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Quelle: Matthias Balk/dpa

Die CSU und die Freien Wähler (FW) arbeiten weiter mit Hochdruck an einer schwarz-orangen Koalition in Bayern. Heute standen unter anderem die Themen Wirtschaft, Energie, Gesundheit und Pflege auf der Tagesordnung der Koalitionsverhandlungen.



Über mögliche Zwischenergebnisse drang zunächst nichts nach draußen, alle Verhandler hielten sich an das abgesprochene Stillschweigen. Die CSU ist nach dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit künftig auf einen Koalitionspartner angewiesen.