Horst Seehofer berichtet dem CSU-Vorstand von den Verhandlungen. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Als erste der drei beteiligten Parteien will die CSU voraussichtlich schon heute die geplante schwarz-rote Koalition absegnen. Dazu kommt der Parteivorstand unter Leitung von CSU-Chef Horst Seehofer zusammen.



Seehofer will zunächst über den tagelangen Koalitions-Poker von Union und SPD in Berlin berichten. Anschließend soll der Vorstand über die Verhandlungsergebnisse beraten und voraussichtlich gleich endgültig entscheiden. Ein Parteitag ist bei der CSU dazu nicht geplant.