In vielen Sonntagsreden darf der Satz nicht fehlen, Deutschland habe nur einen Rohstoff: Bildung. Trotzdem ist das deutsche Bildungssystem nicht so gut wie das skandinavische. Seit dem Pisa-Schock 2001 hat es laut der OECD zwar Verbesserungen gegeben. "Die soziale Ungleichheit ist aber immer noch groß. Da gibt es einiges zu tun", sagt Nicola Brandt von der OECD. Noch immer bestimme oft der Beruf der Eltern, ob das Kind aufs Gymnasium oder auf die Hauptschule gehe. "Die Lehrer müssen besser ausgebildet werden. Sie brauchen die richtigen Werkzeuge, um mit heterogenen Klassen umgehen zu können." Aufgrund der Zuwanderung müsse auch mehr in die Sprachförderung investiert werden.



Bald dürfte sich auch der Lehrer-Mangel zuspitzen. Bis zum Jahr 2025 könnten 26.300 Lehrer fehlen, vor allem an Grundschulen. Obwohl Bildungsforscher und Neurologen betonen, dass in den ersten Lebensjahren wichtige Grundlagen gelegt werden, verdienen Grundschullehrer am wenigsten. Bessere Verdienstmöglichkeiten, aber auch mehr Sozialarbeiter wären nötig, um die oft versprochene Bildungsrepublik Deutschland Wirklichkeit werden zu lassen.