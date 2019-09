Immerhin um knapp 360 Milliarden Euro geht es, die der Bundesfinanzminister in seinen Etatentwurf für 2020 reingeschrieben hat. Eine Menge Geld. Die einen sollen davon viel bekommen, wie der Bundesarbeitsminister, der beinahe traditionell den größten Einzeletat verwaltet. Andere - wie der Bundesinnenminister - bekommen weniger.



Klar ist: Recht machen kann man es eh nie allen. Selbst in Zeiten, in denen die Staatskasse durch reichlich Steuereinnahmen prall gefüllt ist, allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat der Bund bereits wieder einen Überschuss von über 45 Milliarden Euro erwirtschaftet, reicht das Geld nicht, um alle Bedürfnisse zu befriedigen. Die Kosten für den Klimaschutz fehlen bislang genauso in dem Etatentwurf wie die Gelder, die für die geplante Grundrente benötigt werden.