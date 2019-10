Verurteilte Ex-Polizistin im Gericht in Dallas.

Quelle: Tom Fox/Pool The Dallas Morning News/AP/dpa

Eine weiße Polizistin dringt in die Wohnung eines schwarzen Nachbarn ein und erschießt den unbewaffneten 26-Jährigen: Dieser Fall aus Texas hatte im vergangenen Jahres für großes Aufsehen in den USA und Proteste gegen die Polizei gesorgt.



Geschworene sprachen die inzwischen entlassene Polizistin nun des Mordes schuldig. Die damalige Polizistin hatte angegeben, sie habe sich beim Heimkommen nach einer langen Schicht in der Wohnung geirrt. Sie habe den Mann daher für einen Eindringling gehalten.