In Frankreich sorgt ein Eisenbahner-Streik gegen die geplante Bahnreform für erhebliche Beeinträchtigungen des Zugverkehrs. Betroffen sind vor allem Berufspendler in den Metropolen, aber auch Fernverbindungen nach Deutschland. In der Region Paris sei nur einer von vier Nahverkehrszügen gefahren, teilte die staatliche Bahngesellschaft SNCF mit. Busse waren - wie die Bahnhöfe auch - nach den Osterfeiertagen völlig überfüllt. An der zentralen Station Gare du Nord stürzten Wartende auf die Gleise, sodass ihnen wieder auf die Bahnsteige geholfen werden musste. Von den Hochgeschwindigkeitszügen TGV fährt nur einer von acht.



Die Hälfte der Beschäftigten sind laut SNCF im Ausstand, bei den Lokführern sind es demnach mehr als drei Viertel. Medien sprachen von einem "schwarzen Dienstag" für Bahnkunden.